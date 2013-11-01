В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в центральной части Чили.

В столице страны Сантьяго подземные толчки вызвали колебание зданий. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах юго-западнее города Кокимба, его очаг залегал на глубине 10 километров

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.