В Чили произошло землетрясение
09:26, 01 ноября 2013Зарубежные новости
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Пострадавших нет
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в центральной части Чили.
Как передает русская служба Би-Би-Си, об этом сообщает геологическая служба США.
В столице страны Сантьяго подземные толчки вызвали колебание зданий. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах юго-западнее города Кокимба, его очаг залегал на глубине 10 километров
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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