У детей инсульт и ветрянка связаны

Дети, переболевшие ветрянкой, попали в группу риска развития инсульта, который может произойти сразу после заражения, говорит Live Science. Ученые специально проанализировали данные 49 детей. За ними следили в течение примерно 6,5 лет. За это время у них был и приступ ветрянки, и инсульт.

Оказалось, вероятность инсульта подскакивала в 4 раза в течение 6 месяцев после заражения. А исследование 2001 года показало: около 31% детей, переживших инсульт, также болели ветрянкой за прошлый год. Чаще всего инсульт приводил к неврологическим отклонениям. Как именно ветрянка связана с инсультом, ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины пока не знают.

На самом деле, инсульт и ветрянка не связаны в случае взрослых людей. Известно, что болезни сердца, вызванные врожденными дефектами, и недуги вроде серповидно-клеточной анемии и травм артерий могут провоцировать инсульты у детей. Возможно, вирус ветрянки повреждает воспаленные артерии, повышая риск блокады. Потом, сам вирус способен размножаться в стенках артерий головного мозга.