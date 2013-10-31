Индийские кардиологи представили метод удаления блокады сосудов

Медики из Бангалора оказались в центре внимания мировой общественности. Они смогли имплантировать рассасывающийся сосудистый каркас, передает DNA India. Он позволяет раскупорить забитые артерии сердца, как металлический стент. Каркас не только восстанавливает кровоток, но и поддерживает пострадавший сосуд по мере реабилитации (со временем он просто распадается на воду и двуокись углерода).

Это идеальное решение для пациентов с ишемической болезнью сердца. Что важно, каркас полностью рассасывается, не оставляя в теле инородных предметов. Каркас сделан из полилактида, часто используемого в медицинских имплантатах и рассасывающихся нитях. Сосуд, в который устанавливается каркас, сохраняет гибкость, эластичность, способность пульсировать, прямо как здоровый.

Болезни сердца остаются одной из самых частых причин смерти в мире. К 2030 году ожидается значительное увеличение числа смертей среди сердечников. Особенно неблагополучным считается регион Юго-Восточной Азии.