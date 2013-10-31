У объятий - целебная сила

Поцелуи и объятия, что они могут дать человеку кроме удовольствия? На этот вопрос взялись ответить врачи из различных мировых университетов. Вот, например, специалисты Университета штата Северная Каролина экспериментально доказали, что уровень гормона окситоцина (он борется с депрессией) увеличивается в крови несколько раз во время объятий. Помимо этого, окситоцин снижает давление и понижает риск заболеваний сердца, пишут иностранные СМИ.

Также исследователи утверждают, что именно объятия способствуют понижению уровня «гормона стресса». Особенно сильно данный процесс проявляется у влюбленных. Другие исследования помогли ученым выяснить, что в процессе обнимания мозг вырабатывает большее количество эндорфинов – веществ, способных притуплять боль, вызывать чувство эйфории. Множество пар признаются в том, что объятия им необходимы как наркотик, особенно в сложных ситуациях. Медики утверждают, что они правы, так как с физиологической точки зрения любые объятия – убийцы боли. Также доказано, что во время прикосновения к коже у человека активизируется определенная часть мозга, помогающая иммунной системе.

С медицинской точки зрения поцелуи являются гимнастикой, в которой задействованы более 30 мышц организма. Все, кто целуется часто, склонны в меньшей степени к заболевания желчного пузыря, желудка, системы кровообращения. Также поцелуи предотвращают появление морщин и способствуют расходу калорий.