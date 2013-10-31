В Марокко перевернулся автобус, погибли 12 человек

11:46, 31 октября 2013
Зарубежные новости
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Еще 30 пассажиров пострадали

Автобус, следовавший в курортный город Агадир на Атлантическом побережье в Марокко, перевернулся на трассе, погибли 12 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на марокканский интернет-сайт Atlas Info.

Еще 30 пассажиров пострадали, несколько из них доставлены в ближайшие больницы в критическом состоянии.

По данным дорожной полиции, ДТП произошло накануне поздно вечером. Водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, и автобус перевернулся.

По предварительной информации, все пассажиры были жителями населенного пункта Эссуэйра, откуда и отправился в рейс автобус.

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