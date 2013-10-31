Цитрусовые вредны для женщин

В течение 22 лет британские диетологи изучали популярные диеты. Их вывод таков: фруктовые диеты крайне опасны для женщин, передает Meddaily. В частности, медики предостерегают в отношении цитрусовых, особо популярных во всем мире.

Сюда относятся апельсины, лимоны, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, активное потребление цитрусовых повышает риск воспаления костной ткани на 41%. Притом, это касается только женщин, о чем явно свидетельствовало обследование 78 000 женщин.

Специалисты также отмечают: вредны не только цельные фрукты, но апельсиновый и лимонный соки. Их не стоит потреблять женщинам с повышенной кислотностью желудка, ожирением и диабетом.

А вот исследователи из Гарвардской медицинской школы и Женского госпиталя Бригама выявили в грейпфрутах, апельсинах и прочих цитрусовых соединение, снижающее риск инсульта у женщин.

Однако эксперты не советуют злоупотреблять цитрусовыми. У этих продуктов могут быть побочные эффекты. Например, сок грейпфрута повышает вероятность развития проблем с печенью и влияет на концентрацию ряда препаратов, контролирующих кровяное давление.