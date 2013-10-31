Колыбельная - обезбаливающее для ребенка

По словам экспертов, петь стоит всем болеющим детям, пишет The Telegraph со ссылкой на работу Госпиталя Грэйт Ормонд Стрит. В рамках исследования ученые пели песни группе детей младше трех лет, некоторые из которых ожидали пересадку сердца.

При этом отслеживалось состояние сердца и восприятие боли. Результаты сравнили с данными двух других групп (одной - читали, вторую просто оставляли в одиночестве). В итоге именно у группы детей, слушавших песни, уменьшалась боль или частота сердцебиения.

Значит, музыка производит реальный физиологический эффект. Более того, музыкальная терапия, если результаты подтвердятся, обойдется намного дешевле лекарств. И ее смело можно будет применять в больницах.

В мозге человека есть часть лимбической системы, которая отвечает за эмоциональные реакции на музыку. По этой причине музыка и песни снижают уровень возбуждения, что влияет на активность болевого ответа.

meddaily.ru