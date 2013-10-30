МИД предупреждает: в Нигерии вспышка холеры

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Нигерии или планируют посетить эту страну в ближайшее время, строго соблюдать правила личной гигиены в связи с осложнением санитарно-эпидемиологического состояния в отдельных регионах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, длительные осадки на территории Нигерии привели к подтоплению большого количества населенных пунктов, которые расположены вдоль береговой линии рек, что привело к загрязнению грунтовых вод, и как следствие, к осложнению санитарно-эпидемиологического состояния. В штатах Лагос, Замфара, Плато и Сокото от вспышки холеры погибли около 90 человек, более 600 человек были госпитализированы

Ввиду этого МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Нигерии или планируют посетить ее в ближайшее время, строго соблюдать правила личной гигиены, а также консультироваться с медицинскими учреждениями относительно возможных профилактических мероприятий.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию следует обращаться в Посольство Украины в Федеральной Республике Нигерия по номерам телефонов: (00 234 803) 678 97 49, (00 234 709) 821 21 58, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.