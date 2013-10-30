Дизайнер из Голландии придумал "пылесос" для смога

Даан Роозергарде, известный как креативный изобретатель, разработал устройство, которое поможет очистить воздух мегаполисов от тяжёлого смога. Его изобретением уже заинтересовались власти Пекина, которые давно озабочены проблемой загрязнения воздуха: в скором времени в городских парках будут проводиться испытания нового воздушного «пылесоса».

Основой конструкции является медная катушка. Она создает электростатическое поле, которое притягивает тяжёлые частицы смога. По словам дизайнера, устройство можно спрятать под землёй без ущерба для эффективности его работы, сообщает CNN.

В создании проекта Роозегаарде принимали участие учёные из Делфтского технического университета. После презентации на Голландской неделе дизайна в Эйндховене рабочий вариант «пылесоса» прошёл лабораторные испытания и ждёт отправки в Пекин для настоящих «полевых» тестов в общественных местах и парках города.

russian.rt.com