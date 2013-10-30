Продукт, который укрепляет память

Новый вид муки поможет улучшить память пожилых людей и послужит в качестве профилактики деменции. Новую муку создали ученые из Индонезийского университета.

Она изготовлена из темпе – ферментированного продукта питания из соевых бобов. В нем содержатся фитоэстрогены и витамины группы В. Ранее ученые обнаружили, что эти соединения помогают улучшить память.

Свойства новой соевой муки испытаны в лаборатории на грызунах. После ее употребления у крыс отмечено улучшение памяти и снижение числа маркеров деменции. Муку можно употреблять в пищу, просто разводя водой. Эффект продукта связывают с фолиевой кислотой и кобаламином, которые благоприятно влияют на работу мозга.

likar.info