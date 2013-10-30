Черный хлеб и овсянка укрепляют зрение

Проанализировав рацион питания более 4 000 мужчин и женщин ученые из Бостона доказали, что черный хлеб и гречка обладают свойством влиять на зрение человека. Особенно заметен этот эффект среди мужчин и женщин преклонного возраста, пишут иностранные СМИ.

Как оказалось, продукты с низким гликемическим индексом, такие как гречка и черный хлеб, способны предотвращать дегенерацию зрения с возрастом. Таким же свойством обладают и другие продукты, например, картофель, овсяная каша, овощи.

Все эти продукты питания позитивно влияют на состояние сосудов сетчатки глаза.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, возрастная макулярная дегенерация - одна из главных причин ухудшения и потери зрения среди людей в возрасте старше 40 лет. Учитывая эту статистику, открытие американских ученых очень полезно.