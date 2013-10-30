Мужчины и женщины болеют по-разному

Много лекарств значительно дольше действуют в женском организме.

Мужчины и женщины переносят болезни по-разному. К такому выводу пришли ученые из Германии.

По словам Даниеля Нойзер, женская почка содержит меньше нефрона - функциональных единиц, которые отвечают за фильтрацию мочи, чем мужская. Вероятно, именно это приводит к тому, что почки доноров-женщин намного менее эффективно функционируют у реципиентов-мужчин, а почки доноров-мужчин хуже приживаются у реципиентов-женщин.

Инфаркты случаются у мужчин, как правило, в более молодом возрасте. Женщины реагируют на лекарства иначе, чем мужчины.

Отличия между мужским и женским организмами касаются не только мускульной массы, но и, например, содержанию воды, деления жировой ткани и, в целом, реакции на вещества. Много лекарств значительно дольше действуют в женском организме, а, значит, женщины нуждаются в уменьшенных дозированиях.