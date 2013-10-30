В Европе - первый случай заболевания коронавирусом MERS-CoV
09:25, 30 октября 2013Зарубежные новости
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Пациент вернулся во Францию из хаджа
Во Францию из хаджа вернулся мужчина, заболевший коронавирусом MERS-CoV, передает Газета.ru со ссылкой на Medical Xpress.
Данный диагноз предварительный, однако все симптомы совпадают с теми, что были выявлены у уже заболевших людей.
Ранее коронавирус был обнаружен лишь в арабских странах Персидского залива.
Так, от него уже умерли 52 человека.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии от коронавируса во время хаджа погибли два человека.
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