В Европе - первый случай заболевания коронавирусом MERS-CoV

09:25, 30 октября 2013
Зарубежные новости
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Пациент вернулся во Францию из хаджа

Во Францию из хаджа вернулся мужчина, заболевший коронавирусом MERS-CoV, передает Газета.ru со ссылкой на Medical Xpress.

 
Данный диагноз предварительный, однако все симптомы совпадают с теми, что были выявлены у уже заболевших людей.
 
Ранее коронавирус был обнаружен лишь в арабских странах Персидского залива.
 
Так, от него уже умерли 52 человека.
 
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии от коронавируса во время хаджа погибли два человека.
 
 
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