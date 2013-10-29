Причина рецидивов ВИЧ - "спящие" клетки

Последние исследования, которое проводила группа ученых под руководством Роберта Сицилиано из Howard Hughes Medical Institute, показало, что объем формирующегося в организме при ВИЧ-инфекции пула не поддающихся терапии инфицированных клеток, пребывающих в спящем состоянии и являющихся причиной рецидивов, может быть в 60 раз больше, чем думали до сих пор.

До сих пор для оценки объема резервуара неактивных провирусов - стадии жизненного цикла ВИЧ, при которой геном вируса встроен в ДНК клетки-хозяина, которой обычно является T-клетка иммунной системы, но инфекция пребывает в латентном состоянии - исследователи применяли два подхода, оба из которых не дают точных результатов.

Первый из них заключается в принудительной активации всех Т-клеток, что, теоретически, должно приводить к переходу в активную стадию всех провирусов. Второй метод предполагает подсчет всех присутствующих в клетках вирусных геномов, в том числе и мутировавших не представляющих опасности копий, что также влияет на точность оценки.

Чтобы исключить недостатки этих методик, Сицилиано и его коллеги сначала индуцировали активацию всех Т-клеток, а затем сфокусировали свое внимание на тех провирусах, которые не отреагировали на стимуляцию.

В итоге ученые выявили, что 88 процентов из них содержат мутации, препятствующие репликации вируса, в то время как в оставшихся 12 процентах присутствует полностью сохранный, не мутировавший вирусный геном. Дополнительные исследования показали, что этот пул латентных провирусов имеет высокую потенциальную способность к репликации.

Основываясь на этом открытии, авторы пришли к выводу, что объем вирусных резервуаров до сих пор был недооценен, по крайней мере, в 60 раз.

Напомним, ранее команда исследователей из Королевского колледжа Лондона обнаружила ген, который потенциально способен защищать организм от вируса иммунодефицита человека.

Ученые выявили, что кодируемый геном MX2 белок эффективно подавляет способность уже попавшего в кровь вируса к репликации, а также включает биологический механизм устойчивости к ВИЧ, что дает надежду на появление в будущем нового нетоксичного метода терапии вызываемого вирусом синдрома приобретенного иммунодефицита.

korrespondent.net