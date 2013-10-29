35 африканских мигрантов погибли при переходе через Сахару
09:23, 29 октября 2013Зарубежные новости
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35 из 60 путников в Европу
35 африканских мигрантов умерли от жажды на территории Нигера при переходе через пустыню Сахара.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на мэра города Агадес на севере Нигера, 35 из 60 путников погибли на пути в Алжир, откуда они надеялись переправиться в Европу.
Несколько дней назад мигранты отправились в путь по Сахаре на двух автомобилях из города Арлит на северо-западе Нигера. В пути один из автомобилей сломался, и его пассажиры разбрелись по пустыне в поисках потерянных запчастей. Пятерым мигрантам удалось добраться до Арлита и сообщить об инциденте, однако военные и спасатели прибыли на место слишком поздно.
Источник: bbc.co.uk
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