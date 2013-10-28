Вирус гриппа умнее иммунитета

Иммунная система человека обладает способностью "запоминать" вирусы, а затем хранить эту информацию в В-клетках памяти, находящихся в легких. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное заражение другими инфекциями.

Однако новая работа ученых из Института медико-биологических исследований в Кембридже свидетельствует о том, что вирус гриппа "хитер" и "коварен". Как выяснилось, вирус гриппа пользуется этой способностью организма, используя хранящиеся в В-клетках данные, чтобы уничтожать их. Тем самым вирус гриппа убивает первую волну защитных сил организма, что создает возможность повторного заражения.

При попадании в организм вируса, иммунная система создает антивирус, используя специфические В-клетки, которые вырабатывают антитела, чтобы обезвредить возбудителей болезни. Эти антитела размножаются и, в конце концов, справляются с вирусом, убивая его.

Что касается вируса гриппа, то в этом случае иммунная система сохраняет образцы вируса в В-клетках, запоминая его. Однако через некоторое время вирус гриппа пытается нанести повторный удар и снова атаковать организм. Чтобы не выпустить вирус на свободу, у В-клеток памяти имеются блокирующие рецепторы. Но, чтобы вырваться наружу, вирус пользуется "замешательством" первой линии защиты организма, уничтожая ее. Все резервы иммунной системы брошены на уничтожение антител, чем и пользуется "противник". Обезоружив таким образом "первую линию обороны", вирус успевает быстро размножиться, не давая времени организму опомниться и понять, в чем дело. В итоге человек снова заболевает, ведь иммунная система не в силах противостоять напору вируса.

Исследователи говорят, что это относится не только к вирусу гриппа, но и к другим видам вирусов. Понимание системы защиты организма и поведения вирусов даст ученым возможность разработать новые методы защиты.