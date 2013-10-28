Рецидивист укусил полицейского, чтобы заразить его СПИДом

Вор-рецидивист, задержанный после совершения кражи у одного из пассажиров на Северном вокзале Брюсселя, при аресте укусил полицейского, чтобы заразить его СПИДом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, преступник сообщил укушенному им стражу порядка, что болен СПИДом. "Теперь мы умрем вместе", - приводят СМИ слова арестованного. Ему будет предъявлено не только обвинение в краже, но и в попытке заражения полицейского.

Инцидент произошел несколько дней спустя после того, как бельгийские полицейские провели в Брюсселе акцию протеста против физического насилия, которому они подвергаются во время несения службы. В последнее время в бельгийской столице и других городах страны участились случаи, когда злоумышленники оказывают сопротивление полицейским во время задержания и даже в ходе проверки документов, а иногда даже подвергают побоям.

Главы МВД и Минюста Бельгии еще в декабре 2012 года пообещали принять комплекс из 13 мер, направленных на недопущение насилия в отношении полицейских, однако, согласно утверждению профсоюзов, из них выполнены лишь три.