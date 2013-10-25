В Индии число жертв наводнения превысило 60 человек

17:51, 25 октября 2013
Зарубежные новости
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Пять дней ливневых дождей

Более 60 человек погибли в восточных штатах Индии в результате наводнения, вызванного продолжающимися уже пять дней ливневыми дождями, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о десяти жертвах стихии.

По данным агентства, почти 50 человек погибли в штате Орисса, еще 17 в соседнем штате Андхра-Прадеш. В штате Орисса в зоне бедствия оказались более 200 тысяч человек. Армия проводит операцию по их эвакуации в безопасные районы. В настоящее время в двух пострадавших штатах эвакуированы уже более 100 тысяч человек, отмечает агентство. Эвакуированных перевозят в специальные лагеря.

Из-за дождей разрушены около 80 тысяч домов. Продолжающиеся ливни мешают спасательным операциям. Ожидается, что дожди в Ориссе будут идти еще как минимум сутки.

Орисса и соседний штат Андхра-Прадеш ранее пострадали от циклона "Файлин", обрушившегося на восточное побережье страны 12 октября. Циклон унес жизни более 40 человек. Власти вовремя эвакуировали более миллиона человек.

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