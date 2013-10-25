В Венесуэле создано вице-министерство высшего народного счастья

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать в правительстве вице-министерство по вопросам высшего народного счастья.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на венесуэльские СМИ, Мадуро заявил: «Я решил создать это ведомство в память о нашем команданте (Уго) Чавесе и нашем (Симоне) Боливаре».

Новый орган будет отвечать за обеспечение всем необходимым престарелых жителей страны, детей, бездомных и людей с ограниченными возможностями.

Вице-министром по вопросам высшего народного счастья назначен бывший депутат Национальной ассамблеи Рафаэль Риос.

Мадуро также объявил, что 8 декабря будет провозглашено Днем любви и верности лидеру боливарианской революции Уго Чавесу.