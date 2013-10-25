Кофе снижают риск рака печени более чем на 50%

Если каждый день выпивать по три чашки кофе, то вы сможете снизить риск рака печени более чем на 50%, пишет The Indian Express. В частности, кофе уменьшает вероятность развития гепатоцеллюлярной карциномы (самого распространенного типа рака печени) примерно на 40%.

Рак печени стоит на шестом месте по распространенности среди раковых заболеваний в мире. Это третья самая частая причина смерти от рака. На гепатоцеллюлярную карциному приходится более 90% случаев рака печени. Последнее исследование влияния кофе на риск рака подтверждают ранее проводившиеся изыскания.

Автор работы Карло Ла Веккия считает, что позитивное влияние кофе можно частично объяснить его доказанной способностью предотвращать диабет. А диабет является ключевым фактором риска рака печени. Плюс, как известно, кофе защищает от цирроза и позитивно влияет на энзимы печени.

В основе научной работы Ла Веккия лежит анализ научных статей, вышедших с 1996 года по сентябрь 2012 года, - в общей сложности 16 изысканий и 3153 описанных случая. Несмотря на явные доказательства связи потребления кофе и сниженного риска рака, специалист не исключает: возможно, изначально люди с больной печенью воздерживаются от кофе. А это влияет на статистику.

meddaily.ru