"Гормон любви" имеет обезболивающий эффект

Исследователи из Университета Дуйсбург-Эссен подтвердили способность окситоцина, который еще называют "гормоном любви", усиливать обезболивающий эффект плацебо, сообщает Medpage Today.

75 здоровых молодых людей приняли участие в эксперименте, во время которого некоторым из них интраназально ввели гормон окситоцин, а другим – физиологический раствор. Спустя 45 минут всем участникам смазали оба предплечья одинаковым кремом, рассказывая, что одной руке нанесено обезболивающее средство, а на другой – контрольное, не оказывающее эффекта. После этого предплечья участников теста подвергали воздействию высокой температуры, предлагая оценить болевые ощущения по 100-бальной шкале.

Средняя оценка болевых ощущений в предплечье, обработанном «контрольным» кремом, в окситоцин-группе составила 59,96 пунктов, участники, принимавшие физиологический раствор, оценивали ее на 58,31 пунктов. То, что результаты двух групп практически не отличаются, доказывает, что окситоцин не оказывает непосредственного влияния на восприятие боли.

Боль в предплечье, на которое наносили «обезболивающий» крем, в окситоцин-группе была оценена всего на 47,11 пунктов, среди получивших физраствор – на 51,23 пункта.

Таким образом, различие между «обезболивающим» и «контрольным» препаратом, соответствующее эффекту плацебо, в группе окситоцина составило 12,84 пункта, а в группе получавших физраствор - 7,08. Эта достаточно существенная разница, как полагают ученые, напрямую связана с известными свойствами окситоцина, принимающего участие в формировании чувства доверия, эмпатии и эмоциональных взаимосвязей в коллективе.