Чем полезен корень имбиря

Уже давно известно, что корень имбиря это не только изысканная приправа, но и уникальный по своим целебным свойствам продукт, в котором в большом количестве содержатся витамины группы В, витамины А и С, а так же широкий спектр микроэлементов: железо, цинк, калий, натрий, соли кальция, фосфора и магния, пишут иностранные СМИ.

Корень имбиря имеет противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, заживляющее и тонизирующее свойства, улучшает пищеварительную систему, секрецию желудка и избавляет от кишечных коликов.

Незаменим имбирь и для людей, стремящихся избавиться от лишнего веса: улучшая кровоснабжение и ускоряя обменные процессы организма, он увеличивает скорость метаболизма, что значительно облегчает задачу похудеть. Так же полезен чай с имбирем, помогающий значительно снизить аппетит.

Чтобы приготовить имбирный чай очистите корень имбиря и измельчите его. Залейте кипятком одну чайную ложку получившейся кашицы и дайте настояться. Затем добавьте туда чайную ложку меда и кусочек лимона. Либо небольшой очищенный корень имбиря порежьте тонкими пластинами и залейте двумя литрами горячей кипяченой воды в термосе с утра. Пейте его в течение дня вместо обычного чая, добавляя в чашку чайную ложечку меда.