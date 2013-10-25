Хлеб опаснее чипсов - показало исследование. Недавно проведенные исследования показали, что людям, которые привыкли есть довольно большое количество хлеба, нужно найти заменитель данному продукту. Ученые выявили, что в одном ломтике хлеба содержится столько же соли, сколько и в пакете с чипсами. Некоторые из них могут быть сравнимы с соленой водой.

В любом супермаркете продаются хлебобулочные изделия. Однако нужно быть осторожными с содержанием соли в данных продуктах, так как в каждом куске, по крайней мере, содержится несколько грамм этого вредного вещества.

Эксперты говорят, что в некоторых изделиях наблюдается повышенное содержание соли, концентрация которой составляет большую долю, чем в морской воде. Министерство здравоохранения очень обеспокоено данной проблемой, так как хлеб для многих – основной продукт в рационе. Именно поэтому и содержание соли также увеличивается в организме, что является очень опасным для здоровья. Данное вещество занимает пятую часть от общего ежедневного потребления продуктов. Это даже превышает количество съеденного сахара.