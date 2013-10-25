Экс-руководитель Роспотребнадзора Онищенко извинился

Экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко попрощался с коллективом ведомства и попросил прощения.

Об этом говорится в обращении Онищенко, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Сердечно благодарю вас за совместную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Прошу простить за невольно доставленные огорчения или обиды», - сказал Онищенко.

«В оправдание прошу поверить, что они были во имя или ради нашей с вами работы, нашего совместного дела, которому мы с вами посвятили свою жизнь», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова.