В Индии из-за наводнения гибнут люди

Десять человек погибли в восточном индийском штате Орисса в результате наводнения, вызванного продолжающимися уже четыре дня ливневыми дождями, из затопленных районов эвакуированы порядка 50 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

"После четырех дней сильных дождей уровень воды в реках юга Ориссы поднялся выше опасного уровня, вода начала затапливать многие деревни", - заявил представитель комиссии по чрезвычайным ситуациям штата Мохапатра.

Из-за дождей разрушены около 80 тысяч домов. Эвакуированных перевозят в специальные лагеря. Продолжающиеся ливни мешают спасательным операциям.

Ожидается, что дожди в Ориссе будут идти еще как минимум сутки.

Орисса и соседний штат Андхра-Прадеш ранее пострадали от циклона "Файлин", обрушившегося на восточное побережье страны 12 октября. Циклон унес жизни более 40 человек. Власти вовремя эвакуировали более миллиона человек.