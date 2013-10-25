Чашка горячего какао - здоровое начало рабочего дня

Чашка горячего кофе является для многих людей привычным началом рабочего дня. Доктор Дэвид Кэмфилд советует заменить возбуждающий нервную систему напиток на чашку какао, которое значительно превосходит кофе по количеству полезных веществ, пишут иностранные СМИ.

Помимо благотворного влияния на работу сердца, флаваноиды, входящие в состав какао-бобов, могут улучшить рабочую память человека. Данный вид памяти содержит первоначальную информацию, которая подвергается дальнейшей обработке. Исследователь провел эксперимент с участием 63 добровольцев в возрасте 40–65 лет. Из участников были сформированы три группы. В течение месяца люди из разных групп ежедневно употребляли какао с разным уровнем содержания флаваноидов.

Люди из группы, принимавшей напиток с высоким содержанием вещества, показали при выполнении тестовых заданий наилучшие результаты. Среди участников третьей группы, принимавших напиток без флаваноидов, был зафиксирован самый низкий показатель умственной активности. Дэвид Кэмфилд предположил, что употребление какао не давало головному мозгу уставать, поэтому результаты оказались столь высоки.