В борьбе с раком кожи Австралия запретит солярии

Австралия пошла на беспрецедентные меры в борьбе с раком кожи. Чиновники приняли решение закрыть в стране солярии, передает ABC News. Единственным штатом, пока не признающим запрет, остается Западная Австралия. Но и он, скорее всего, присоединится к движению.

Уже давно известно, что солярии вызывают рак кожи. В Австралии соляриев много, поэтому закрыть их быстро не получится. Правительства штатов называют разные даты введения запрета. Так, в Новом Южном Уэльсе это произойдет в 2014 году, а в Южной Австралии - в январе 2015.

По словам экспертов, запрет точно начнет работать к концу следующего года, хотя и в отдельных областях. Что касается Западной Австралии, правительству штата придется выплатить компенсацию соляриям в случае введения запрета.

К примеру, в штате Квинсленд салоны получат по 1000 долларов за каждый солярий. Принимая во внимание, что ежегодно Западная Австралия тратит от 50 до 100 миллионов долларов на проблемы, связанные с раком кожи, выплата компенсаций не кажется столь существенной проблемой.

meddaily.ru