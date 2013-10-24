Риск столкновения "крымского" астероида с Землей вырос

Вероятность столкновения 400-метрового астероида 2013 TV135 с Землей в 2032 году вновь увеличилась - по итогам наблюдений за две недели она составляет 1 шанс на 9,09 тысячи.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте астероидного подразделения НАСА.

Первоначально риск столкновения оценивался в 1 шанс на 63 тысячи, однако в минувшие выходные по результатам наблюдений он был увеличен до 1 шанса к 14 тысячам. Теперь у ученых есть данные 220 наблюдений с 8 октября, и вероятность падения была вновь увеличена, до 1 шанса на 9,09 тысячи.

Однако риск столкновения все равно остается очень низким - вероятность, что 400-метровый астероид благополучно разминется с Землей снизилась на тысячные доли процента, с 99,992% до 99,989.

Астероид, получивший индекс 2013 TV135, был обнаружен сотрудником Крымской обсерватории Геннадием Борисовым, который открыл этот объект с помощью собственного любительского телескопа во время наблюдений. Вычислить орбиту астероида ему помог российский астроном-любитель Тимур Крячко. Затем открытие было подтверждено российскими обсерваториями "Ка-Дар" и обсерваторией сети МАСТЕР (ГАИШ МГУ) в Бурятии, а также астрономами из Италии, Британии и Испании.

"Крымский" астероид получил самый низкий 1-й класс по Туринской шкале опасности астероидов. Это означает, что риска практически нет, однако он все же ненулевой. Среди известных астероидов только еще один - 2007 VK184 - имеет ранг 1 по шкале. Сила взрыва в случае падения 2013 TV135 на Землю оценивается в 2,5 тысячи мегатонн.

Однако дальнейшие наблюдения могут исключить риск катастрофы. Так в январе 2013 года специалисты НАСА полностью исключили вероятность столкновения с Землей астероида Апофис, который долгое время был главным символом астероидной опасности, и первоначально имел 4-й класс по Туринской шкале.