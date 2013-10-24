Сало не виновато в заболеваниях сердца и сосудов

Долгое время считалось, что рацион, богатый жирами, опасен для артерий. В связи с этим многим пациентам назначали ненужные статины, снижающие холестерин, пишет The Daily Mail. Но теперь медики развеивают этот миф, касающийся насыщенных жиров и их влияния на здоровье сердца.

Комментирует кардиолог Асим Малхотра: "Почти 40 лет врачи советовали пациентам урезать потребление насыщенных жиров (до 10% от общего потребления энергии, и уровень потребления жиров в целом - до 30%), которые можно найти в сливках, масле, жирном мясе. Но, вопреки прогнозам, это лишь повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний".

В 1970-х было опубликовано исследование, связавшее болезни сердца, уровень холестерина в крови и насыщенные жиры. Однако это не полноценная причинно-следственная связь. Плюс, последние исследования говорят, что жиры на самом деле защищают. А один эксперимент доказал: люди, чей рацион на 90% состоял из жиров, скидывали больше килограммов по сравнению с теми, чей рацион на 90% состоял из белков или углеводов.

На самом деле, основной виновник сердечных недугов - сахар и рафинированные углеводы. Шведский совет по технологиям здравоохранения признает: увеличение потребления жиров улучшает показатели сахара в крови, повышает уровень "полезного холестерина" и вообще приводит к одним лишь "плюсам" для здоровья. Единственное "но": если насыщенный жир смешивается с сахаром, который нередко добавляют в обработанные продукты, начинаются проблемы.

meddaily.ru