Онищенко сняли с поста главы Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока договора и назначен помощником председателя правительства, сообщила пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова.

Исполняющей обязанности главы ведомства назначена Анна Попова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметила она. Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора в связи с истечением срочного годичного договора, заключенного с ним, когда ему исполнилось 60 лет, сообщает РИА «Новости».

"Ровно год назад при заключении этого контракта премьер Медведев предложил Геннадию Онищенко по истечении этого договора перейти на работу в Аппарат правительства на должность помощника премьер-министра", - пояснила Тимакова. "Соответствующее распоряжение об освобождении Онищенко от должности главы Роспотребнадзора и назначение его помощником председателя правительства также подписано Медведевым", - добавила она.

Тимакова уточнила, что Анна Попова назначена исполняющей обязанности главы Роспотребнадзора. "Окончательное решение по кандидатуре руководителя этого ведомства будет принято позже", - подчеркнула пресс-секретарь.