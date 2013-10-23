Ученые проверят предотвращает ли витамина D диабет

Национальный институт здравоохранения США объявил о начале крупномасштабного клинического эксперимента, цель которого - выяснить, способствует ли прием витаминов группы D, особенно холекальциферола, предотвращению или задержке развития сахарного диабета 2-го типа у лиц старше 30 лет, страдающих преддиабетом, сообщает The Global Times.

В исследовании примут участие 2500 человек. Известно, что уровень глюкозы в их крови выше нормы, но все же недостаточно высок для диагностирования у них полноценного диабета. Согласно результатам прошлых исследований, витамин D на 25% снижает риск диабета, однако в Национальном институте здравоохранения подчеркнули, что не станут делать окончательных выводов до завершения эксперимента.

По замыслу исследователей, половина испытуемых должна ежедневно принимать 100 микрограммов витамина D3, а вторая половина - плацебо. Дважды в год все участники опыта будут проходить обследование. Эксперимент проводится двойным слепым методом: ни участники, ни исследователи не знают, кто принимает плацебо, а кто - витамин.

Исследование продлится около четырех лет. Ожидается, что за это время диабет 2-го типа появится у достаточного количества испытуемых, и можно будет сделать выводы о влиянии витамина на развитие заболевания.

meddaily.ru