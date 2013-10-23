Поглаживание успокаивает психику

Медленные поглаживания являются методом профилактики и лечения психических состояний. К такому выводу пришли британские нейропсихологии из Университетского колледжа Лондона и Университета Хартфордшира.

В эксперименте участвовали 52 добровольца. Эксперты наблюдали, как различные тактильные стимуляции влияют на психологическое состояние участников. Медленное и легкое поглаживание подействовало на людей наиболее благоприятно.

Авторы исследования объясняют, что приятные сенсорные ощущения во время поглаживаний стимулируют контроль гомеостаза - стабильность состава и свойств внутренней среды и устойчивость физиологических функций организма. По мнению руководителя исследования доктора Катерины Фотопулу, дети, лишенные тактильной стимуляции, склонны к нарушениям психосоматического характера.

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