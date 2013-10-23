От чего зависит мужское счастье
12:07, 23 октября 2013Зарубежные новости
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Личное общение с друзьями
Для того чтобы мужчина чувствовал себя счастливым, ему необходимо не реже двух раз в неделю встречаться с друзьями. Такой вывод сделали исследователи во главе с профессором Робином Данбаром из Оксфордского университета.
Встречи с друзьями подразумевают спортивные развлечения или традиционные посиделки в баре, объясняет автор исследования. Он утверждает, что такое времяпровождение в компании 4-5 друзей улучшает самочувствие мужчины, помогает быстрее восстановиться после болезней. При этом если в компании более 5 друзей, уровень «мужского счастья» снижается.
Онлайн-общение не может заменить мужчине личное общение с друзьями, подчеркивает профессор Данбар.
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