От чего зависит мужское счастье

Для того чтобы мужчина чувствовал себя счастливым, ему необходимо не реже двух раз в неделю встречаться с друзьями. Такой вывод сделали исследователи во главе с профессором Робином Данбаром из Оксфордского университета.

Встречи с друзьями подразумевают спортивные развлечения или традиционные посиделки в баре, объясняет автор исследования. Он утверждает, что такое времяпровождение в компании 4-5 друзей улучшает самочувствие мужчины, помогает быстрее восстановиться после болезней. При этом если в компании более 5 друзей, уровень «мужского счастья» снижается.

Онлайн-общение не может заменить мужчине личное общение с друзьями, подчеркивает профессор Данбар.

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