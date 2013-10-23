Как уберечься от вирусов

Зима уже не за горами, и всем нам не хотелось бы тратить свое время на болезнь, пусть даже легкую простуду. Вирусы не смогут помешать нашим планам, если следовать нескольким простым советам, пишут российские СМИ.

Для поддержания организма в форме, увеличения его работоспособности, необходимо ежедневное пребывание на свежем воздухе хотя бы в течение получаса. Тесные помещения, непроветриваемые комнаты способствуют проявлениям кислородного голодания. Это вызывает проблемы с работой некоторых органов. После непродолжительной прогулки, желательно прийти домой и расслабиться под хорошую музыку или в полной тишине – как вам больше нравится. Накопленную за день усталость снимет как рукой.

В течение всего дня организм контактирует с множеством разных вирусов. Необходимо придерживаться определенных правил. Не касаться руками глаз, носа и рта. Тщательно мыть руки после прихода с улицы и обязательно их просушивать. Влага способствует быстрейшему распространению бактерий. А также необходимо побеспокоиться о своей иммунной системе. Для ее поддержания просто необходим крепкий и продолжительный сон в течение 8-9 часов. Выполнение этих нехитрых советов поможет вам не подхватить простудные заболевания.