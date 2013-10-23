Чем опасна пластиковая посуда
10:47, 23 октября 2013Зарубежные новости
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Бисфенол имеет гормоноподобный эффект
Новое исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что высокий уровень бисфенола А (дифенилолпропан, ДФП) – химического вещества, входящего в состав пластмассовой посуды и консервных банок, повышает у женщин риск выкидышей. Как считают исследователи, это вещество может отрицательно воздействовать не только на фертильность, но и на другие аспекты здоровья. Результаты исследования были предоставлены вчера на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины (ASRM) в Бостоне.
Как объясняет председатель ASRM Линда Гайдайс (Linda Giudice), дифенилолпропан имеет слабый гормоноподобный эффект, однако Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами США считает, что ДФП является безопасным для здоровья людей.
Большинство выкидышей связано с хромосомными нарушениями плода и различными инфекциями, но дифенилолпропан может также повлиять на риск самопроизвольного аборта, полагают ученые из Стэнфордского университета.
Исследовательская группа под руководством репродуктивного эндокринолога Рут Лати (Ruth Lathi) обследовала 115 беременных женщин, в чьем анамнезе было бесплодие либо выкидыш. Из них 47 женщин благополучно родили, а у 68 женщин произошел выкидыш.
Исследовав анализы крови беременных, ученые разделили их на четыре группы в зависимости от уровня бисфенола А в крови. В результате выяснилось, что у женщин с самым высоким уровнем данного соединения в русле крови вероятность выкидыша была на 80 % больше по сравнению с участницами из группы с его наименьшим содержанием, даже с учетом разного возраста испытуемых и прочих факторов.
Доктор Лати отмечает, что у женщин с повышенным риском выкидыша высокий уровень ДФП дополнительно усиливает этот риск. И, хотя результаты исследования еще не являются серьезным поводом для тревоги, это не означает, что бисфенол А безопасен для здоровья.
В связи с этим, для того, чтобы свести к минимуму воздействие бисфенола А на организм, ученые вновь советуют избегать приготовления или разогревания пищи в пластиковой посуде, а также не оставлять бутылки с водой на солнце и по возможности ограничить использование консервированных продуктов.
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