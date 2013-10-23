Непривычные занятия тренируют мозг

Сохранить остроту ума пожилым людям помогают далеко не все занятия, а только те, которые заставляют их делать что-то принципиально новое, меняющее образ жизни — к примеру, прохождение курса фотографии, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в журнале Psychological Science.

"Оказалось, что недостаточно просто пойти и начать что-то делать — важно делать то, что незнакомо и требует усилий, стимулирует и психологически, и социально. Когда вы находитесь в своей зоне комфорта, вы наверняка выходите из зоны "роста", — говорит ведущий автор статьи Дэнис Парк (Denise Park) из Техасского университета в Далласе, слова которой приводятся в сообщении Ассоциации психологических наук.

Парк и ее коллеги провели исследование, чтобы выяснить, всякая ли деятельность помогает людям развивать когнитивные способности. Для этого они случайным образом отобрали 221 добровольца в возрасте от 60 до 90 лет и разделили их на три группы. Первой из них предложили пройти трехмесячный курс, в рамках которого они 15 часов каждую неделю обучались новому для них делу — цифровой фотографии или изготовлению стеганых изделий (квилтингу): эти занятия "подключали" рабочую и долгосрочную память. Некоторые участники могли выбирать оба предмета.

Вторая группа испытуемых занималась более привычными делами: они слушали классическую музыку или решали кроссворды. Наконец, исследователи предположили, что на работоспособность мозга может влиять и общение с окружающими, поэтому задачей оставшихся пожилых участников стало активное социальное взаимодействие — в частности, различные экскурсии или развлечения.

Оказалось, что у испытуемых, которые изучали что-то принципиально новое для себя, улучшились память и другие умственные способности, в отличие от тех, кто просто вел активный образ жизни. Ученые планируют следить за участниками исследования сначала в течение года, а затем — пяти лет, чтобы увидеть, являются ли выявленные ими эффекты "долгосрочными".