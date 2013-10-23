"Черный список" забракованных лекарств

Список в России получил название "Перечень отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции за 9 месяцев 2013 года". Как отмечает "Фармацевтический вестник", самая проблемная компания - российское ОАО "Биохимик". У него были забракованы 14 серий пяти торговых наименований.

На втором месте расположилось ЗАО "Вифитех" (10 серий семи торговых наименований) и на третьем - ООО "Асфарма"(10 серий двух торговых наименований). Что касается зарубежных игроков рынка, то больше всего забракованных лекарственных средств значится у греческой "Берингер Ингельхайм" Эллас А.Е. (13 серий одного торгового наименования).

После этой компании идет "Сишуи Ксирканг Фармасьютикал" Ко. Лтд из Китая (брак распространяется на 6 серий трех наименований). Ее земляк - "Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал" Ко. Лтд. - имеет 5 забракованных серий пяти торговых наименований.

Брак обычно признавался в отношении иностранных препаратов в том случае, если описание, упаковка, маркировка не соответствовали нормам. А вот отечественные препараты обычно забраковывали из-за несоблюдения микробиологической чистоты, отклонений по массе (ОАО "Биохимик"), количественному определению, пирогенности (способности вещества вызывать лихорадочную ответную реакцию), распадаемости (ЗАО "Вифитех") и микробиологической чистоты плюс средней массы плюс распадаемости (ООО "Асфарма").

meddaily.ru