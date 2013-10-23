Как быстро справиться с апатией

Восстановиться после стресса и поднять настроение помогут некоторые весьма обычные продукты. Речь идет не о длительной депрессии, а о разовом стрессовом случае, пишут иностранные СМИ.

Организм человека содержит два стрессовых гормона – кортикотропин и кортизол. Когда уровень гормонов в норме, то человек становится более энергичным. В стрессовой ситуации происходит массовый выброс гормонов. После чего организм начинает быстро утомляться и все больше проявляются симптомы усталости. Невролог Виктор Косс отметил, что в первой половине дня показатель стрессовых гормонов в организме человека также высок.

Проведенные исследования показали, что в стрессовых ситуациях поддержать организм можно с помощью продуктов, содержащих большое количество белка. Молоко и кефир, йогурт, творог с низким содержанием жиров, орехи, бананы и горький шоколад смогут справиться с апатией. Эти продукты помогают активной выработке эндорфина, гормона счастья, который нейтрализует действие кортикотропина и кортизола.