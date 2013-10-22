Зелень и зелёные овощи укрепляют иммунитет

Зеленые овощи помогают интраэпителиальным лимфоцитам – иммунным клеткам – в кишечнике работать как положено. Благодаря зеленым овощам, возникает химический сигнал, который поддерживает функцию иммунной системы, пишут иностранные СМИ.

Ученый-биолог из Кембриджа сказал: «Я предполагал, что клетки на поверхности будут играть какую-то роль, но такой четкой зависимости от вида питания не ожидал. После того, как я увидел, что у мышей, которых кормили пищей с низким содержанием компонентов растительного происхождения, в течение трех недель 70-80% защитных клеток исчезли полностью, я был поражен».

Клетки IELS – защитные, они покрывают внутренние и внешние поверхности тела. Количество их зависит от клеточного белка арил углеводородного рецептора (AHR), который можно регулировать веществами, обнаруженными в крестоцветных овощах. Мышам, которые не получали растительную пищу, не хватало вещества, способного снижать работу AhR и не терять клетки IELS. С уменьшением этих важных иммунных клеток, у животных понизился уровень антибактериальных белков и повысилась иммунная активация. Результаты исследований доказывают важность употребления зеленых овощей.