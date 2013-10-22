Украинцам в Египет лучше не ездить
14:33, 22 октября 2013Зарубежные новости
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МИД предупреждает об опасности
Рекомендации МИД Украины украинским гражданам относительно посещения Египта остаются в силе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
“Наши рекомендации относительно посещения Египта, которые мы обнародовали еще в августе, остаются в силе до сих пор, то есть мы призываем наших граждан без неотложной необходимости не посещать эту страну”, - сказал Перебыйнис.
Вместе с тем, он заметил, что пребывание в курортных городах Египта сейчас безопасно.
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