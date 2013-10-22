Оказалось, что распоряжения об отставке Онищенко не было
14:27, 22 октября 2013Зарубежные новости
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Решение в компетенции Медведева
Распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было, решение находится в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Об этом заявляет пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Распоряжение об отставке Онищенко не подписано. Такого документа нет", - сказала она, отметив, что у Онищенко действительно истекает срок пребывания на госслужбе.
"Решение о том, останется он на своем посту или на этот пост будет назначен другой кандидат, - в компетенции премьер-министра", - заявила Тимакова.
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