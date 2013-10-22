Онищенко покинул пост главного санитарного врача России
12:40, 22 октября 2013Зарубежные новости
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Истек срок полномочий
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покидает пост в связи с истечением срока полномочий, новым руководителем будет назначена его заместитель Анна Попова, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова", — заявила Голодец журналистам в Пекине, комментируя сообщения о возможной отставке Онищенко.
Она подчеркнула, что Попова — "квалифицированный врач и хороший специалист".
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