Онищенко покинул пост главного санитарного врача России

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покидает пост в связи с истечением срока полномочий, новым руководителем будет назначена его заместитель Анна Попова, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова", — заявила Голодец журналистам в Пекине, комментируя сообщения о возможной отставке Онищенко.

Она подчеркнула, что Попова — "квалифицированный врач и хороший специалист".