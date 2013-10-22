Кушать нужно 5 раз в день

Пятиразовое питание помогает сохранить здоровье человека. К такому выводу пришли сотрудники университета Восточной Финляндии, сообщают иностранные СМИ.

Исследователи наблюдали за состоянием 4 тыс. детей с момента их рождения и до достижения 16-летнего возраста. И установили, что те, кто придерживался пятикратного ежедневного питания, имел пониженный индекс массы тела. Даже наличие ожирения у родителей не повлияло на результат.

Стало известно, что сочетание завтрака, обеда и ужина с двумя "перекусами" в течение дня помогают сбросить вес. А отсутствие завтраков приводит к обратному эффекту.