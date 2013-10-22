Издевательства в детстве влияют на самооценку и карьеру

Автор проекта "Casual-psy – Психология повседневной жизни" психолог Мария Пугачева комментирует точку зрения врачей, утверждающих, что издевательства в школе производят долгоиграющий эффект.

"К большому сожалению, дети часто бывают жестоки, их сознание еще не нагружено глубокими философскими, религиозными и мировоззренческими понятиями, поэтому нередко срабатывают механизмы выживания сильнейшего, некие "стайные" инстинкты поведения. В результате чего кто-то один в такой компании может подвергаться издевательствам, насмешкам и прочим неприятностям.

Что касается тех, кто совершал подобные действия, то очень трудно прогнозировать, останется ли эта стратегия поведения во взрослом возрасте. Все зависит от того, какая мотивация была изначально двигателем этого поведения. Если это был банальный "стадный" инстинкт, и ребенок просто копировал поведение сверстников, то не факт, что он будет повторяться потом снова и снова. А вот если на передний край выходили очень глубокие мотивы скрытой агрессии, которую ребенок в открытом виде мог наблюдать в своей собственной семье, то подобную роль агрессора он может сохранить на всю жизнь.

Что же касается тех, над кем издевались, то тут практически со 100% вероятностью можно сказать: такие травмы крайне редко забываются. И даже если на осознанном уровне они не будут причинять беспокойства уже взрослому человеку, то на подсознательном уровне, безусловно, повлияют и на его самооценку, и на его социальную активность, и на построение личных отношений, и на карьерные амбиции".