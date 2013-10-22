Cирии угрожает эпидемия полиомиелита - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о первой в Сирии за последние 14 лет возможной вспышке полиомиелита, передает Меддэйли . Сразу несколько предполагаемых случаев заражения вирусом полиомиелита были выявлены в начале октября в провинции Дэйр-эз-Зор. В данный момент Минздрав пытается сдержать заболевание, однако, по мнению экспертов, в обстановке гражданской войны эта задача трудно выполнима.

Под плотным артиллерийским огнем проводить иммунизацию населения практически невозможно. По этой причине показатели вакцинации упали с 95% в 2010 году до 45% в 2013 году. Минимум треть сирийских госбольниц прекратила свою работу, и до 70% медицинских работников покинули отдельные районы страны. Риски эпидемий также возросли из-за скученности в местах проживания беженцев (более 4 миллионов сирийцев покинули свои дома из-за боев), плохих санитарных условий и перебоев с водоснабжением.

ВОЗ также констатирует рост заболеваемости корью, тифом и гепатитом А. "Учитывая масштабы перемещения населения как внутри Сирии, так и на пограничных территориях, а также ухудшение гигиенической обстановки, вспышки заболеваний неизбежны", - считает директор департамента инфекционных заболеваний в Региональное бюро ВОЗ стран Восточного Средиземноморья Джавад Махджур.

Проведенные в лаборатории Дамаска анализы выявили вирус минимум у двух госпитализированных с подозрением на полиомиелит жителей провинции Дэйр-эз-Зор. В связи с этим соседние с Сирией государства планируют проведение дополнительных профилактических мероприятий. Основная проблема заключается в следующем: большинство людей, заразившихся вирусом полиомиелита, не подозревает об этом, успевая заразить тысячи других до проявления первых симптомов болезни. Как правило, полиомиелит передается через зараженную экскрементами пищу и воду или от человека к человеку через слюну.