Фрукты, помогающие превозмочь боль

Боль сопровождает нас всю жизнь. Она бывает различная: от самой распространенной головной, до очень тяжелой боли – восстановление после операций. И не всегда наш организм способен справиться с ней самостоятельно. В большинстве случаев мы принимаем лекарства, иногда делаем массаж, еще реже иглоукалывание или другие подобные процедуры, пишут иностранные СМИ.

Оказывается, есть более простые способы избавления от болевых ощущений – в этом нам помогут сырые продукты.

Чтобы избавиться от боли в мышцах после длительных тренировок или физических нагрузок, всего-то необходимо съесть несколько бананов. Этот продукт содержит много калия, который нейтрализует молочную кислоту, образовавшуюся в натруженных мышцах. Корица поможет справиться с болевыми ощущениями, возникающими после воспаления. Куркума и имбирь спасут от боли язвенного характера и помогут наладить работу почек.

От головной боли с легкостью спасет небольшая горсть вишен. Общим болеутоляющим эффектом славятся любые фрукты, содержащие в своем составе витамин С – это лимоны, апельсины, киви, лаймы, клубника. Оливки и салаты из свежих фруктов тоже можно отнести к группе болеутоляющих, они богаты антиоксидантами, способными привести наш организм в норму.