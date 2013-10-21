На "Фукусиме" новая утечка радиоактивной воды

Вода с концентрацией стронция-90 710 беккерелей на литр вытекла за ограждения цистерн с радиоактивной водой и могла попасть в море через дренажные каналы, сообщил оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО в понедельник.

Как пишет РИА Новости, из-за сильных дождей вода, которая скопилась за стенками бордюра вокруг цистерн, переполнила ограждение и вытекла за его пределы на 11 участках. Согласно проведенным замерам, на шести из них уровень радиации превышал нормы, установленные для сброса воды в почву или океан.

В частности, обнаружено содержание стронция-90 в концентрации от 21 до 710 беккерелей на литр при установленных законом нормах в 10 беккерелей на литр. На ряде участков отмечено и незначительное превышение норм содержания цезия-134 и цезия-137.

Компания не исключает, что вода по дренажным каналам могла попасть в море.

В августе на АЭС "Фукусима-1"была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды (с концентрацией стронция около 80 миллионов беккерелей на литр) из цистерны, где вода хранится после охлаждения реакторов. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Проблема радиоактивной воды остается одной из нерешенных на "Фукусиме-1". В подземных помещениях и в цистернах скопилось около 440 тысяч тонн загрязненной воды.

По оценкам специалистов, в техническом тоннеле станции - еще 15 тысяч тонн. Количество загрязненной воды в подземных помещениях ежедневно растет на 400 тонн за счет поступающих с возвышенности грунтовых вод.

