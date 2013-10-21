Последствия стресса «выстрелят» через годы

Последствия стресса могут дать о себе знать через несколько месяцев или лет. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Известно, что стресс негативно отражается на физическом и психическом здоровье и является спусковым механизмом для развития целого ряда заболеваний. В ходе исследования ученые из университета Аделаиды выяснили, что организм способен «запоминать» травматические события на всю жизнь. При этом, чем чаще человек переживает стрессовые события, тем сильнее меняется реакция организма на стресс. Каждое последующее травматическое событие бьет сильнее предыдущего.

В качестве примера эксперты приводят солдат из действующих армий. Из-за пережитых травмирующих событий они часто страдают от преждевременных хронических заболеваний. Физические недуги могут проявиться через 2-3 года после перенесенного стресса.

likar.info