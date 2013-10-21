Хороший сон - лучший косметолог

Каждая жительница нашей планеты хотела бы всегда выглядеть на все 100%. Уже давно доказано, что залогом сияющего цвета лица является глубокий, продолжительный сон. Однако многие представительницы прекрасной половины человечества забывают об этом правиле и на следующее утро пытаются устранить мешки под глазами, пишут иностранные СМИ.

Ученые решили провести исследование данного вопроса и выяснить, почему девушки выглядят не очень хорошо после бессонной ночи. После проведенных экспериментов они сделали выводы, что хроническое недосыпание (продолжительность сна менее семи часов) может с легкостью подавить иммунную систему, и это обязательно скажется на внешнем виде не лучшим образом.

Еще плохой сон может спровоцировать повышение уровня гормона стресса. А это негативно влияет на количество образования коллагена – необходимого компонента для упругой кожи. Меньше коллагена – хуже выглядишь с утра. Не только ученые, но и косметологи настаивают на серьезном отношении к здоровому сну. Также они создают препараты, которые необходимо применять только на ночь.