В Мексике растет количество заболевших холерой

Число людей, заболевших холерой в Мексике, превысило 170 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС , за счет санитарно-эпидемиологических мероприятий, которые осуществляются в ряде штатов Мексики, где зарегистрированы случаи заражения людей холерой, пока не удалось остановить распространение опасной болезни. Как сообщили представители местного Министерства здравоохранения, за последние дни в центральном административном округе страны Идальго выявлено еще 12 человек, заразившихся холерным вибрионов.

С начала сентября, когда был выявлен первый случай заражения, число заболевших в республике достигло уже 171 человека, один из которых скончался. 157 заразились в Идальго, по двое - в Столичном федеральном округе и на территории восточного штата Веракрус. В штате Мехико зарегистрировано 9 случаев, один - в Сан-Луис-Потоси.

Представители Министерства здравоохранения страны призвали население строго выполнять правила личной гигиены и употреблять только тщательно очищенную и прокипяченную воду. При появлении первых признаков заражения холерным вибрионом гражданам настоятельно рекомендовано обращаться за помощью в медицинские учреждения.